Уличкина (Батяйкина) Татьяна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уличкина (Батяйкина) Татьяна Карповна

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Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

1929

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Батяйкин Карп Ефимович

Мать: Батяйкина Ольга Семеновна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Уличкина Валентина Львовна

Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович

п. Кругликово, Район им. Лазо, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
1952

Сын: Уличкин Николай Львович

Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович

п. Кругликово, Район им. Лазо, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
1955

Сын: Уличкин Анатолий Львович

Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович

п. Кругликово, Район им. Лазо, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1957

Сын: Уличкин Александр Львович

Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович

с. Видное Вяземский район Хабаровского края, Россия
Рождение ребёнка
1958

Сын: Уличкин Виктор Львович

Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1960

Сын: Уличкин Сергей Львович

Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Уличкина Марина Львовна

Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1964

Сын: Уличкин Петр Львович

Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Уличкина Елена Львовна

Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1970

Сын: Уличкин Владимир Львович

Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Уличкина Наталья Львовна

Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
1982
Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
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