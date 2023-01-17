Уличкина (Батяйкина) Татьяна Карповна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Батяйкин Карп Ефимович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Уличкина Валентина Львовна
Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович
п. Кругликово, Район им. Лазо, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович
п. Кругликово, Район им. Лазо, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович
п. Кругликово, Район им. Лазо, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1957
Сын: Уличкин Александр Львович
Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович
с. Видное Вяземский район Хабаровского края, Россия
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Уличкина Марина Львовна
Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Уличкин Петр Львович
Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Уличкина Елена Львовна
Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович
Рождение ребёнка
1970
Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Уличкина Наталья Львовна
Отец ребёнка: Уличкин Лев Петрович
Смерть
1982