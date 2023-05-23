Стрельцов Михаил Иванович
Место рожденияст. Елизаветинская
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
ст. Елизаветинская
Рождение ребёнка
21.01.1940
Сын: Стрельцов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Шинкаренко Елена Дмитриевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинкаренко Елена Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно