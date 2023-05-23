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Стрельцов Михаил Иванович

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Место рождения

ст. Елизаветинская

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Стрельцов Иван Николаевич

Мать: Стрельцова Анна Евлампиевна

ст. Елизаветинская
Рождение ребёнка
21.01.1940

Сын: Стрельцов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Шинкаренко Елена Дмитриевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинкаренко Елена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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