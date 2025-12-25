Зыкова (Колобова) Татьяна Николаевна 14.01.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зыкова (Колобова) Татьяна Николаевна

Автор
ОЗ
Зыкова О.

женский, родилась 14.01.1912, Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

умерла 06.02.2001

Отец
Колобов Николай Федорович27.11.1891 г.р.
Мать
Колобова (Крылатова) Елизавета (Елисафета) Евфимовна21.09.1895 г.р.
Супруги
Зыков Михаил Васильевич17.09.1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1912

Отец: Колобов Николай Федорович

Мать: Колобова (Крылатова) Елизавета (Елисафета) Евфимовна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
07.04.1930

Муж: Зыков Михаил Васильевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Рождение ребёнка
12.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Михаил Васильевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Рождение ребёнка
23.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Михаил Васильевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Рождение ребёнка
22.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Михаил Васильевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Рождение ребёнка
27.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Михаил Васильевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Рождение ребёнка
29.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Михаил Васильевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Рождение ребёнка
21.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Михаил Васильевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Рождение ребёнка
11.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Михаил Васильевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Рождение ребёнка
14.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Михаил Васильевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Смерть
06.02.2001

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