Зыкова (Колобова) Татьяна Николаевна
женский, родилась 14.01.1912, Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
умерла 06.02.2001
ОтецКолобов Николай Федорович27.11.1891 г.р.
МатьКолобова (Крылатова) Елизавета (Елисафета) Евфимовна21.09.1895 г.р.
Супруги
Зыков Михаил Васильевич17.09.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
07.04.1930
Рождение ребёнка
12.06.1930
Рождение ребёнка
23.12.1931
Рождение ребёнка
22.12.1933
Рождение ребёнка
27.03.1936
Рождение ребёнка
29.03.1940
Рождение ребёнка
21.10.1942
Рождение ребёнка
11.10.1944
Рождение ребёнка
14.10.1953
Смерть
06.02.2001