Кравченко Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Прасковья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1835

Сын: Кравченко Павел Петрович

Отец ребёнка: Кравченко Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кравченко Илья Петрович

Отец ребёнка: Кравченко Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ельцова Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Кравченко Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Петр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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