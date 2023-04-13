Кравченко Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1835
Отец ребёнка: Кравченко Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Кравченко Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ельцова Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Кравченко Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно