Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Малахов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Малахов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Малахов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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