Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Малахов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Малахов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Малахов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно