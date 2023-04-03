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Пугачева Параскева Платонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1907

Сын: Пугачев Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Пугачев Иван Зиновьев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.12.1909

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Пугачев Иван Зиновьев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.09.1912

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Пугачев Иван Зиновьев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.04.1915

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Пугачев Иван Зиновьев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.04.1918

Сын: Пугачев Георгий Иванов

Отец ребёнка: Пугачев Иван Зиновьев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Пугачев Иван Иванович

Отец ребёнка: Пугачев Иван Зиновьев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Иван Зиновьев

Смерть
Неизвестно
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