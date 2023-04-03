Пугачева Параскева Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1907
Отец ребёнка: Пугачев Иван Зиновьев
Рождение ребёнка
30.12.1909
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Пугачев Иван Зиновьев
Рождение ребёнка
02.09.1912
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Пугачев Иван Зиновьев
Рождение ребёнка
13.04.1915
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Пугачев Иван Зиновьев
Рождение ребёнка
22.04.1918
Отец ребёнка: Пугачев Иван Зиновьев
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Пугачев Иван Зиновьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно