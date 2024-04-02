Полынько (Шуплецова) Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шуплецов Сергей Олегович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валента Михал
Бракосочетание
Неизвестно
Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1997
Сын: Полынько Артем Викторович
Отец ребёнка: Полынько Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.2018
Дочь: Валента Michelle
Отец ребёнка: Валента Михал