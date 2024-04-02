Полынько (Шуплецова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полынько (Шуплецова) Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1971 г.р.
1970 г.р.

Дети

Добавил:

OP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шуплецов Сергей Олегович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валента Михал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полынько Виктор Васильевич

Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1997

Сын: Полынько Артем Викторович

Отец ребёнка: Полынько Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
31.05.2018

Дочь: Валента Michelle

Отец ребёнка: Валента Михал

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