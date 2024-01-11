Божок Кирилл Титович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Божок (Бусел) Дарья Евтихиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паранчук (Божок) Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Божок (Бусел) Дарья Евтихиевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Божок Александр Кириллович
Мать ребёнка: Божок (Бусел) Дарья Евтихиевна
Рождение ребёнка
05.05.1939
Дочь: Потенко (Божок) Тамара Кирилловна
Мать ребёнка: Божок (Бусел) Дарья Евтихиевна
Рождение ребёнка
18.09.1946
Мать ребёнка: Божок (Бусел) Дарья Евтихиевна
Рождение ребёнка
16.06.1950
Мать ребёнка: Божок (Бусел) Дарья Евтихиевна