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Божок Кирилл Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Божок Иван Кириллович

Мать ребёнка: Божок (Бусел) Дарья Евтихиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паранчук (Божок) Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Божок (Бусел) Дарья Евтихиевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Божок Александр Кириллович

Мать ребёнка: Божок (Бусел) Дарья Евтихиевна

Рождение ребёнка
05.05.1939

Дочь: Потенко (Божок) Тамара Кирилловна

Мать ребёнка: Божок (Бусел) Дарья Евтихиевна

Рождение ребёнка
18.09.1946

Сын: Божок Виктор Кириллович

Мать ребёнка: Божок (Бусел) Дарья Евтихиевна

Рождение ребёнка
16.06.1950

Сын: Божок Кирилл Кириллович

Мать ребёнка: Божок (Бусел) Дарья Евтихиевна

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