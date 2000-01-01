Божок Виктор Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божок Виктор Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Божок Дарья Евтихиевна

Рождение ребёнка
10.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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