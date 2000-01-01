Божок Виктор Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1946
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Божок Дарья Евтихиевна
Рождение ребёнка
10.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно