Гирина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гирин Гаврил

Отец ребёнка: Гирин Андрей

Рождение ребёнка
1848

Сын: Гирин Семён

Отец ребёнка: Гирин Андрей

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гирин Логин

Отец ребёнка: Гирин Андрей

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Гирин Андрей

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федосия

Отец ребёнка: Гирин Андрей

Смерть
Неизвестно
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