Гирина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гирин Гаврил
Отец ребёнка: Гирин Андрей
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гирин Семён
Отец ребёнка: Гирин Андрей
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гирин Логин
Отец ребёнка: Гирин Андрей
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Гирин Андрей
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Федосия
Отец ребёнка: Гирин Андрей
Смерть
Неизвестно