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Гирин Семён
Гирин Семён
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гирин Андрей
1816 г.р.
Мать
Гирина Анна
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Гирин Андрей
Мать:
Гирина Анна
Смерть
Неизвестно
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