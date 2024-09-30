Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарндык (Олонен) Екатерина Иосифовна

Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна

Место рождения

Горелово, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Горелово, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
05.12.1899

Муж: Барндык Иван Андреевич

Рождение ребёнка
05.03.1901

Сын: Барндык Андрей Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Андреевич

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.10.1902

Сын: Барндык Вяйнё Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Андреевич

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.04.1905

Сын: Барндык Николай Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Андреевич

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: (Барндык) Эмилия Ивановна

Отец ребёнка: Барндык Иван Андреевич

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.01.1918

Дочь: (Барндык) Айно-Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Барндык Иван Андреевич

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.