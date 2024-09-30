Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения01.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.12.1899
Рождение ребёнка
05.03.1901
Отец ребёнка: Барндык Иван Андреевич
Рождение ребёнка
27.10.1902
Отец ребёнка: Барндык Иван Андреевич
Рождение ребёнка
21.04.1905
Отец ребёнка: Барндык Иван Андреевич
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: (Барндык) Эмилия Ивановна
Отец ребёнка: Барндык Иван Андреевич
Рождение ребёнка
14.01.1918
Дочь: (Барндык) Айно-Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Барндык Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно