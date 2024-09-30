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Барндык Иван Андреевич

Место рождения

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.10.1881

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1881

Отец: Барндык Андрей Иванович

Мать: Барндык (Ханнолайнен) София Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
05.12.1899

Жена: Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
05.03.1901

Сын: Барндык Андрей Иванович

Мать ребёнка: Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.10.1902

Сын: Барндык Вяйнё Иванович

Мать ребёнка: Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.04.1905

Сын: Барндык Николай Иванович

Мать ребёнка: Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: (Барндык) Эмилия Ивановна

Мать ребёнка: Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.01.1918

Дочь: (Барндык) Айно-Лилия Ивановна

Мать ребёнка: Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Около 1935

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