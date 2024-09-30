Барндык Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1881
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1881
Бракосочетание
05.12.1899
Рождение ребёнка
05.03.1901
Мать ребёнка: Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
27.10.1902
Мать ребёнка: Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
21.04.1905
Мать ребёнка: Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: (Барндык) Эмилия Ивановна
Мать ребёнка: Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
14.01.1918
Дочь: (Барндык) Айно-Лилия Ивановна
Мать ребёнка: Барндык (Олонен) Екатерина Иосифовна
Смерть
Около 1935