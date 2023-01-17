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Милешкина Татьяна Никитична

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Место рождения

Мшанка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.11.1903

Дата смерти

31.05.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Мшанка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.11.1924

Дочь: Ткаченко Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Милешкин Алексей Никитич

Мшанка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милешкин Алексей Никитич

Смерть
31.05.1974
Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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