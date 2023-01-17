Милешкина Татьяна Никитична
Место рождения
Дата рождения15.11.1903
Дата смерти31.05.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1924
Дочь: Ткаченко Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Милешкин Алексей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1974
Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область