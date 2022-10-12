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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3185Мшанка, с. каз.при р. Верде.1818177824821Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1214. Мшанка, село бывшее государственное, при речке Верде, дворов 359, жителей 2080, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Мшанка село8505при р. Верде38412771356263396202Павелец.Цер. кам., зем. школа, 2 ветрян. мельн.
При с. Мшанке, вод. мельница8509при р. Верде—527106202Павелец.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
869Мшанкасело53°51'с.ш.39°14'в.д.N-37-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644430126с Мшанкасело