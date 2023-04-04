Вакар Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Вакар Владимир
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вакар Наталья Сергевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вакар Наталья Сергевна
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Директор картин на Мосфильме
Смерть
1977