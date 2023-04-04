Вакар Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВакар Игорь

Вакар Игорь

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Жена

После 1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Вакар Владимир

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вакар Наталья Сергевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакар Наталья Сергевна

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Директор картин на Мосфильме
Смерть
1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close