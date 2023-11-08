Артюхов Иван Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхов Иван Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Артюхова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхов Александр Иванович

Мать ребёнка: Артюхова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхов Василий Иванович

Мать ребёнка: Артюхова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артюхова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхов Николай Иванович

Мать ребёнка: Артюхова Евдокия Ивановна

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