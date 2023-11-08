Артюхов Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Артюхова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артюхов Александр Иванович
Мать ребёнка: Артюхова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Артюхова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Артюхова Евдокия Ивановна