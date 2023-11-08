Артюхова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Артюхов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхов Александр Иванович

Отец ребёнка: Артюхов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхов Василий Иванович

Отец ребёнка: Артюхов Иван Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхов Николай Иванович

Отец ребёнка: Артюхов Иван Данилович

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