Артюхова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артюхов Иван Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артюхов Александр Иванович
Отец ребёнка: Артюхов Иван Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артюхов Иван Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артюхов Иван Данилович