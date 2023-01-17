Мясникова Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1992
Рождение ребёнка
28.01.2011
Дочь: Базилова Алина Руслановна
Отец ребёнка: Базилов Руслан Сергеевич
Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.2021
Дочь: Ковалева Диана Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Сергевич
Бракосочетание
Неизвестно