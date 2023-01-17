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Мясникова Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1992

Отец: Мясников Александр Викторович

Мать: Мясникова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
28.01.2011

Дочь: Базилова Алина Руслановна

Отец ребёнка: Базилов Руслан Сергеевич

Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.2021

Дочь: Ковалева Диана Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Сергевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Дмитрий Сергевич

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