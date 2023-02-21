Мясникова Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1992
Дочь: Мясникова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Мясников Александр Викторович
Рождение ребёнка
30.08.1996
Дочь: Мясникова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Мясников Александр Викторович