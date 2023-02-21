Мясникова Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1992

Дочь: Мясникова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Мясников Александр Викторович

Рождение ребёнка
30.08.1996

Дочь: Мясникова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Мясников Александр Викторович

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