Рыкалова Василиса Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыкалова Василиса Титова

Рыкалова Василиса Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.04.1826 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тит

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыкалов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Дочь: (Рыкалова) Агафья Иванова

Отец ребёнка: Рыкалов Иван Иванов

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1786 ст.

Сын: Рыкалов Михайла Иванов

Отец ребёнка: Рыкалов Иван Иванов

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.04.1826 ст.
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.