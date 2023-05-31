Рыкалова Василиса Титова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.04.1826 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тит
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыкалов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Дочь: (Рыкалова) Агафья Иванова
Отец ребёнка: Рыкалов Иван Иванов
Рождение ребёнка
06.11.1786 ст.
Отец ребёнка: Рыкалов Иван Иванов
Смерть
20.04.1826 ст.