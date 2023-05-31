Рыкалов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.03.1826 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Павлов
Мать: Фекла Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыкалова Василиса Титова
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Рыкалов Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Дочь: (Рыкалова) Агафья Иванова
Мать ребёнка: Рыкалова Василиса Титова
Рождение ребёнка
06.11.1786 ст.
Мать ребёнка: Рыкалова Василиса Титова
Смерть
27.03.1826 ст.