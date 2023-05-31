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Рыкалов Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.03.1826 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Павлов

Мать: Фекла Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкалова Василиса Титова

Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Рыкалов Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Дочь: (Рыкалова) Агафья Иванова

Мать ребёнка: Рыкалова Василиса Титова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1786 ст.

Сын: Рыкалов Михайла Иванов

Мать ребёнка: Рыкалова Василиса Титова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.03.1826 ст.
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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