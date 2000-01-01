Марфилова (Данилина) Дарья Михайлова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
22.05.1891 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1898 ст.
Дочь: Марфилова Марина Тимофеева
Отец ребёнка: Марфилов Тимофей Павлов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1900 ст.
Отец ребёнка: Марфилов Тимофей Павлов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно