Марфилова (Данилина) Дарья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфилова (Данилина) Дарья Михайлова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
22.05.1891 ст.

Муж: Марфилов Тимофей Павлов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1898 ст.

Дочь: Марфилова Марина Тимофеева

Отец ребёнка: Марфилов Тимофей Павлов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1900 ст.

Сын: Марфилов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Марфилов Тимофей Павлов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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