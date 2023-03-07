Ашихмин Петр (Феоктистов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Отец: Ашихмин Фетис (Фетиско) Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Ашихмин Антон Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Лисафья Петрова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1760