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Ашихмин Петр (Феоктистов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Ашихмин Фетис (Фетиско) Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Ашихмин Антон Петров

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Лисафья Петрова

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1760
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
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