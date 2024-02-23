Сампсонова Марфа (Марья) Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
1860
Сын: Сампсонов Родион Космина (Кузьмична)
Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1862
Дочь: Сампсонова Устина Космина (Кузьмична)
Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1864
Сын: Сампсонов Дмитрий Космин (Кузьмич)
Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1867
Дочь: Сампсонова Параскева Космина (Кузьмична)
Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1870
Сын: Самсонов Трофим Космин (Кузьмич)
Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1874
Сын: Самсонов Петр Космин (Кузьмич)
Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1878
Дочь: Самсонова Васса Космина (Кузьминична)
Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1880
Дочь: Самсонова Анна Космина (Кузьминична)
Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович
Смерть
Неизвестно