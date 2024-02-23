Сампсонова Марфа (Марья) Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСампсонова Марфа (Марья) Захаровна

Сампсонова Марфа (Марья) Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Муж: Сампсонов Косма Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1859
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1860

Сын: Сампсонов Родион Космина (Кузьмична)

Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.10.1862

Дочь: Сампсонова Устина Космина (Кузьмична)

Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.10.1864

Сын: Сампсонов Дмитрий Космин (Кузьмич)

Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.10.1867

Дочь: Сампсонова Параскева Космина (Кузьмична)

Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.07.1870

Сын: Самсонов Трофим Космин (Кузьмич)

Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.06.1874

Сын: Самсонов Петр Космин (Кузьмич)

Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.08.1878

Дочь: Самсонова Васса Космина (Кузьминична)

Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
02.12.1880

Дочь: Самсонова Анна Космина (Кузьминична)

Отец ребёнка: Сампсонов Косма Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close