Демишова Ефросинья Панаиотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1882 ст.
Дочь: Демишова Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Демишов Кузьма Николаевич
Место жительства
1882 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно