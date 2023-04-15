Демишова Ефросинья Панаиотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демишова Ефросинья Панаиотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1882 ст.

Дочь: Демишова Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Демишов Кузьма Николаевич

Место жительства
1882 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демишов Кузьма Николаевич

Смерть
Неизвестно
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