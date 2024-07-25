Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

26.04.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Феоктиста Ильинична

Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Симаков Никита Ильич

Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович

Смерть
26.04.1904

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