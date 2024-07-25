Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти26.04.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Феоктиста Ильинична
Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Симаков Никита Ильич
Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Симаков Илья Дормидонтович
Смерть
26.04.1904