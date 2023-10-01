Евентьева Матрена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвентьева Матрена Ефимовна

Евентьева Матрена Ефимовна

Место рождения

Старый Белый Яр, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Белый Яр, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евентьев Данил Леонтьевич

Рождение ребёнка
21.08.1876

Дочь: Евентьева Васса Даниловна

Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич

Рождение ребёнка
11.07.1889

Дочь: Евентьва Мария Даниловна

Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1891

Дочь: Евентьева Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1892

Сын: Евентьев Николай Данилович

Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1895

Сын: Евентьев Василий Данилович

Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1896

Дочь: Евентьева Анна Даниловна

Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1896

Дочь: Евентьева Агатья Даниловна

Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1897

Дочь: Евентьева Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.