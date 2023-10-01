Евентьева Матрена Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1876
Дочь: Евентьева Васса Даниловна
Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.07.1889
Дочь: Евентьва Мария Даниловна
Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.09.1891
Дочь: Евентьева Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.11.1892
Сын: Евентьев Николай Данилович
Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.01.1895
Сын: Евентьев Василий Данилович
Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.02.1896
Дочь: Евентьева Анна Даниловна
Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.02.1896
Дочь: Евентьева Агатья Даниловна
Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич
Рождение ребёнка
04.10.1897
Дочь: Евентьева Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Евентьев Данил Леонтьевич