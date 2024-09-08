Просяных Мария Ивановна 1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Просяных Мария Ивановна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просяных Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Просяных) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Просяных Иван Ефимович

Рождение ребёнка
19.12.1903

Дочь: (Просяных) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Просяных Иван Ефимович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.12.1903

Дочь: (Просяных) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Просяных Иван Ефимович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.12.1904

Дочь: (Просяных) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Просяных Иван Ефимович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.10.1907

Сын: Просяных Петр Иванович

Отец ребёнка: Просяных Иван Ефимович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.10.1911

Дочь: (Просяных) Прасковья (Параскева) Ивановна

Отец ребёнка: Просяных Иван Ефимович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

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