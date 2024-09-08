Просяных Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Просяных) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Просяных Иван Ефимович
Рождение ребёнка
19.12.1903
Дочь: (Просяных) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Просяных Иван Ефимович
Рождение ребёнка
19.12.1903
Дочь: (Просяных) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Просяных Иван Ефимович
Рождение ребёнка
31.12.1904
Дочь: (Просяных) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Просяных Иван Ефимович
Рождение ребёнка
30.10.1907
Отец ребёнка: Просяных Иван Ефимович
Рождение ребёнка
21.10.1911
Дочь: (Просяных) Прасковья (Параскева) Ивановна
Отец ребёнка: Просяных Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно