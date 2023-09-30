Муравьева Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Феофанья Прохоровна

Отец ребёнка: Муравьев Прохор Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Наталья Прохоровна

Отец ребёнка: Муравьев Прохор Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Окулина Прохоровна

Отец ребёнка: Муравьев Прохор Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Парасковья Прохоровна

Отец ребёнка: Муравьев Прохор Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Прохоровна

Отец ребёнка: Муравьев Прохор Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Матвей Прохорович

Отец ребёнка: Муравьев Прохор Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Прохор Демидович

Смерть
Неизвестно

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