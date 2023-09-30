Муравьева Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Феофанья Прохоровна
Отец ребёнка: Муравьев Прохор Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Наталья Прохоровна
Отец ребёнка: Муравьев Прохор Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Окулина Прохоровна
Отец ребёнка: Муравьев Прохор Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Парасковья Прохоровна
Отец ребёнка: Муравьев Прохор Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Прохоровна
Отец ребёнка: Муравьев Прохор Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Матвей Прохорович
Отец ребёнка: Муравьев Прохор Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно