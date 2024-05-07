(Ошова) Васса Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ошов Спиридон Васильевич
Мать: не указана
Восприемник
04.01.1874 ст.
Нижние Муллы, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - у Татьяны Лаврентьевны Субботиной (ур. Обориной) = племянница, дочь сестры Источник: ГАПК (ППК) Ф 719 Оп 1 Д 380 стр 3 №1
Смерть
Неизвестно