(Ошова) Васса Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ошова) Васса Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ошов Спиридон Васильевич

Мать: не указана

Восприемник
04.01.1874 ст.
Нижние Муллы, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - у Татьяны Лаврентьевны Субботиной (ур. Обориной) = племянница, дочь сестры Источник: ГАПК (ППК) Ф 719 Оп 1 Д 380 стр 3 №1
Смерть
Неизвестно

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