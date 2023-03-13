Ляпкина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти10.02.1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ляпкинъ Петръ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляпкинъ Иванъ
Смерть
10.02.1859
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан