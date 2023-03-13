Ляпкина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

10.02.1859

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ляпкинъ Петръ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпкинъ Иванъ

Смерть
10.02.1859
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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