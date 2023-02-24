Ермаков Яков Леонтьев
Место рождениядеревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
До 1834
Отец: Ермаков Леонтей
Мать: не указана
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Козенкина Домна Яковлева
Мать ребёнка: Ермакова Агрипина Иванова
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
13.09.1867
Дочь: Надежда Яковлева
Мать ребёнка: Ермакова Агрипина Иванова
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно