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Ермаков Яков Леонтьев

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Место рождения

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: Ермаков Леонтей

Мать: не указана

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Козенкина Домна Яковлева

Мать ребёнка: Ермакова Агрипина Иванова

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
13.09.1867

Дочь: Надежда Яковлева

Мать ребёнка: Ермакова Агрипина Иванова

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Агрипина Иванова

Смерть
Неизвестно
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