Севрюкова (Севрюкова) Матрена Ильинична 14.03.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Севрюкова (Севрюкова) Матрена Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1900

Дата смерти

07.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900

Отец: Севрюков Илья Романович

Мать: Севрюкова Вера Даниановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севрюкова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Севрюков Тимофей Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севрюков Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Севрюков Тимофей Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севрюков Тимофей Илларионович

Рождение ребёнка
19.09.1926

Сын: Севрюков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Севрюков Тимофей Илларионович

Рождение ребёнка
02.01.1932

Сын: Севрюков Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Севрюков Тимофей Илларионович

Смерть
07.05.1980

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