Севрюкова (Севрюкова) Матрена Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1900
Дата смерти07.05.1980
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900
Отец: Севрюков Илья Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севрюкова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Севрюков Тимофей Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Севрюков Тимофей Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1926
Отец ребёнка: Севрюков Тимофей Илларионович
Рождение ребёнка
02.01.1932
Сын: Севрюков Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Севрюков Тимофей Илларионович
Смерть
07.05.1980