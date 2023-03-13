Кулакова Ирина Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кулаковъ Семенъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кулаковъ Антонъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кулаковъ Яковъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Яковъ