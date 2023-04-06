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Кулаковъ Антонъ

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Место рождения

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Кулаковъ Яковъ

Мать: Кулакова Ирина Антонова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кулакова Матренв

Мать ребёнка: Кулакова Евфросинія Семенова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кулаковъ Павелъ

Мать ребёнка: Кулакова Евфросинія Семенова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кулакова Анастасія

Мать ребёнка: Кулакова Евфросинія Семенова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Евфросинія Семенова

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