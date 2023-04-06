Кулаковъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Кулаковъ Яковъ
Мать: Кулакова Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кулакова Матренв
Мать ребёнка: Кулакова Евфросинія Семенова
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кулаковъ Павелъ
Мать ребёнка: Кулакова Евфросинія Семенова
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кулакова Анастасія
Мать ребёнка: Кулакова Евфросинія Семенова
Бракосочетание
Неизвестно