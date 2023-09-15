Кернасов Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кернасов Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1920 и 1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1920 и 1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кернасова (Корнеева) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кернасова (Корнеева) Зинаида Петровна

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