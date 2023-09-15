Кернасов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1920 и 1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1920 и 1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кернасова (Корнеева) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кернасова (Корнеева) Зинаида Петровна