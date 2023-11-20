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Зеленский Степан Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

24.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
За боевые заслуги
Рождение ребёнка
14.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленская Пелагея Андреевна

Беляевка, Беляевский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
?.03.1942
Смерть
24.09.1993

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