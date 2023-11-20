Зеленский Степан Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти24.09.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
За боевые заслуги
Рождение ребёнка
14.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленская Пелагея Андреевна
Беляевка, Беляевский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
?.03.1942
Смерть
24.09.1993