Дмитрюкова Ксения Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюкова Ксения Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1839 ст.

Дочь: Дмитрюкова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей Петрович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюков Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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