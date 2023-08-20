Щуренкова Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щуренкова Мария Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Щуренков Иван Васильев

Рождение ребёнка
13.09.1904 ст.

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Щуренков Иван Васильев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-931Q?i=353&wc=Q866-2BZ%3A375541101%2C387359901%2C387448801%2C387448802&cc=1921824 Восприемники: Евдокия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щуренков Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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