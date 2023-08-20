Щуренкова Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Щуренков Иван Васильев
Рождение ребёнка
13.09.1904 ст.
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Щуренков Иван Васильев
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-931Q?i=353&wc=Q866-2BZ%3A375541101%2C387359901%2C387448801%2C387448802&cc=1921824 Восприемники: Евдокия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно