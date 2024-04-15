Некрутенко (Пархоменко) Ефросиния Касьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрутенко (Пархоменко) Ефросиния Касьяновна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.06.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1867 ст.

Отец: Пархоменко Касьян Кузьмич

Мать: Пархоменко Наталия Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MK-W?i=505&cc=3511744
Крещение
28.06.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
12.08.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Александр Дмитриевич Белокур
Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Муж: Некрутенко Василий Никифорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.

Сын: Некрутенко Давид Васильевич

Отец ребёнка: Некрутенко Василий Никифорович

Хотень, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J36N-D?i=321&cc=3511744&cat=966423
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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