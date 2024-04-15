Некрутенко (Пархоменко) Ефросиния Касьяновна
Место рождения
Дата рождения26.06.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1867 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MK-W?i=505&cc=3511744
Крещение
28.06.1867 ст.
Успенская церковь
Восприемник
12.08.1886 ст.
Александр Дмитриевич Белокур
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.
Сын: Некрутенко Давид Васильевич
Отец ребёнка: Некрутенко Василий Никифорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J36N-D?i=321&cc=3511744&cat=966423
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно