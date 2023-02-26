Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Иванова

Параскева Иванова

avatar

Место рождения

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1807

Муж: Евстафий Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1820

Сын: Дмитрий Евстафиев

Отец ребёнка: Евстафий Максимов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Трофим Евстафиев

Отец ребёнка: Евстафий Максимов

Смерть
До 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close