Параскева Иванова
Место рожденияд.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1792
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1807
Муж: Евстафий Максимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1820
Сын: Дмитрий Евстафиев
Отец ребёнка: Евстафий Максимов
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821
Сын: Трофим Евстафиев
Отец ребёнка: Евстафий Максимов
Смерть
До 1834