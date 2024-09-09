Бочарова (Стефанова) Елена Николаевна 13.09.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бочарова (Стефанова) Елена Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Николай Владимирович

Рождение ребёнка
18.04.2013

Дочь: (Бочарова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Бочаров Николай Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.01.2015

Дочь: (Бочарова) Алена Николаевна

Отец ребёнка: Бочаров Николай Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.02.2017

Сын: Бочаров Святослав Николаевич

Отец ребёнка: Бочаров Николай Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.2019

Сын: Бочаров Радомир Николаевич

Отец ребёнка: Бочаров Николай Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.2022

Дочь: (Бочарова) Стефания Николаевна

Отец ребёнка: Бочаров Николай Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

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