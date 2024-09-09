Бочарова (Стефанова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.2013
Дочь: (Бочарова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Бочаров Николай Владимирович
Рождение ребёнка
14.01.2015
Дочь: (Бочарова) Алена Николаевна
Отец ребёнка: Бочаров Николай Владимирович
Рождение ребёнка
21.02.2017
Сын: Бочаров Святослав Николаевич
Отец ребёнка: Бочаров Николай Владимирович
Рождение ребёнка
27.04.2019
Сын: Бочаров Радомир Николаевич
Отец ребёнка: Бочаров Николай Владимирович
Рождение ребёнка
14.08.2022
Дочь: (Бочарова) Стефания Николаевна
Отец ребёнка: Бочаров Николай Владимирович