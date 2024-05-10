Скорнякова (Хейсина) Евгения (Геня) Фоминична (Хаимовна) 20.02.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкорнякова (Хейсина) Евгения (Геня) Фоминична (Хаимовна)

Скорнякова (Хейсина) Евгения (Геня) Фоминична (Хаимовна)

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

20.02.1886 ст.

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886 ст.

Отец: Хейсин Фома (Хаим) Исаевич

Мать: Хейсина (Мильштейн) Юлия (Юспа) Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 4об-5 | ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | 1) Евгения Скорнякова... Показать все
Смерть
1948
Причина смерти: Рак груди

Мы используем куки для улучшения работы сайта.