Скорнякова (Хейсина) Евгения (Геня) Фоминична (Хаимовна)
Место рождения
Дата рождения20.02.1886 ст.
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 4об-5 | ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | 1) Евгения Скорнякова... Показать все
Смерть
1948
Причина смерти: Рак груди