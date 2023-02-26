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(Чепелкина) Параскева Евдокимова

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.10.1836

Дата смерти

06.06.1844

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

До 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1836

Отец: Чепелкин Евдоким Иванов

Мать: Чепелкина Мария Антонова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.06.1844
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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