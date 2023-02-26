(Чепелкина) Параскева Евдокимова
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.10.1836
Дата смерти06.06.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1836
Отец: Чепелкин Евдоким Иванов
Мать: Чепелкина Мария Антонова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.06.1844
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.