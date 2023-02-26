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Ежова Анна Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

03.01.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.03.1847

Муж: Ежов Максим Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1849

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.11.1853

Сын: Вараксинский Андрей Максимов

Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1858

Сын: Вараксинский Григорий Максимов

Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов

Рождение ребёнка
1861

Сын: Вараксинский Василий Максимов

Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.06.1862

Сын: Вараксинский Иван Максимов

Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.09.1863

Сын: Вараксинский Иосиф Максимов

Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1866

Дочь: Устинья Максимова

Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.02.1869

Дочь: Евдокия мл.

Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
03.01.1908
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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