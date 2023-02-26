Ежова Анна Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти03.01.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.03.1847
Муж: Ежов Максим Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1849
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов
Рождение ребёнка
15.11.1853
Сын: Вараксинский Андрей Максимов
Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1858
Сын: Вараксинский Григорий Максимов
Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов
Рождение ребёнка
1861
Сын: Вараксинский Василий Максимов
Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов
Рождение ребёнка
24.06.1862
Сын: Вараксинский Иван Максимов
Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов
Рождение ребёнка
09.09.1863
Сын: Вараксинский Иосиф Максимов
Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов
Рождение ребёнка
01.10.1866
Дочь: Устинья Максимова
Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов
Рождение ребёнка
24.02.1869
Дочь: Евдокия мл.
Отец ребёнка: Ежов Максим Иванов
Смерть
03.01.1908