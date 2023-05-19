Вараксинский Иосиф Максимов
Место рождения
Дата рождения09.09.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1863
Отец: Ежов Максим Иванов
Мать: Ежова Анна Наумова
Бракосочетание
08.?.1882
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.11.1884
Сын: Вараксинский Михаил Иосифов
Мать ребёнка: Вараксинская Мария Герасимова
Рождение ребёнка
Около ?.07.1887
Дочь: Параскева Иосифова
Мать ребёнка: Вараксинская Мария Герасимова
Рождение ребёнка
08.07.1889
Дочь: Ольга Иосифова
Мать ребёнка: Вараксинская Мария Герасимова
Рождение ребёнка
01.10.1891
Сын: Вараксинский Роман Иосифов
Мать ребёнка: Вараксинская Мария Герасимова
Смерть
Неизвестно