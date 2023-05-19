Вараксинский Иосиф Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вараксинский Иосиф Максимов

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

09.09.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1863

Отец: Ежов Максим Иванов

Мать: Ежова Анна Наумова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.?.1882

Жена: Вараксинская Мария Герасимова

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.11.1884

Сын: Вараксинский Михаил Иосифов

Мать ребёнка: Вараксинская Мария Герасимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1887

Дочь: Параскева Иосифова

Мать ребёнка: Вараксинская Мария Герасимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.07.1889

Дочь: Ольга Иосифова

Мать ребёнка: Вараксинская Мария Герасимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1891

Сын: Вараксинский Роман Иосифов

Мать ребёнка: Вараксинская Мария Герасимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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