Наумова Галина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Галина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1979

Пол

Женский

Отец

Около 1925 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Фёдор (Фатей) Мануилович

Мать: Наумова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1979
Криводановка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

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