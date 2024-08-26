Наумова Галина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1979
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Фёдор (Фатей) Мануилович
Мать: Наумова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1979
Криводановка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область