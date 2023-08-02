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Борисов Елизар Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1900

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1900

Отец: Борисов Константин Архипович

Мать: Борисова Мария

Военная служба
Около 1914
Первая Мировая война: воевал, пленен в Австрии, бежал
Рождение ребёнка
07.10.1933

Дочь: Александра Елизаровна

Мать ребёнка: Борисова Агриппина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Агриппина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
бригадир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1972
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