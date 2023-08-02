Борисов Елизар Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1900
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1900
Отец: Борисов Константин Архипович
Мать: Борисова Мария
Военная служба
Около 1914
Первая Мировая война: воевал, пленен в Австрии, бежал
Рождение ребёнка
07.10.1933
Дочь: Александра Елизаровна
Мать ребёнка: Борисова Агриппина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1972