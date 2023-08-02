Борисов Константин Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Борисов Архип Петрович
Мать: Борисова Арина ?
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Бедина Мария Константиновна
Мать ребёнка: Борисова Мария
Николаевка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Григорьева Прасковья Константиновна
Мать ребёнка: Борисова Мария
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Борисов Михаил ?
Мать ребёнка: Борисова Мария
Рождение ребёнка
1880
Сын: Борисов Василий Константинович
Мать ребёнка: Борисова Мария
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1885
Сын: Борисов Ефим Константинович
Мать ребёнка: Борисова Мария
Рождение ребёнка
С 1884 по 1890
Сын: Борисов Федор ?
Мать ребёнка: Борисова Мария
Рождение ребёнка
31.08.1900
Сын: Борисов Елизар Константинович
Мать ребёнка: Борисова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Мария
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно