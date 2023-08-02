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Борисов Константин Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Борисов Архип Петрович

Мать: Борисова Арина ?

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Бедина Мария Константиновна

Мать ребёнка: Борисова Мария

Николаевка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Григорьева Прасковья Константиновна

Мать ребёнка: Борисова Мария

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Борисов Михаил ?

Мать ребёнка: Борисова Мария

Рождение ребёнка
1880

Сын: Борисов Василий Константинович

Мать ребёнка: Борисова Мария

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1885

Сын: Борисов Ефим Константинович

Мать ребёнка: Борисова Мария

Рождение ребёнка
С 1884 по 1890

Сын: Борисов Федор ?

Мать ребёнка: Борисова Мария

Рождение ребёнка
31.08.1900

Сын: Борисов Елизар Константинович

Мать ребёнка: Борисова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Мария

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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